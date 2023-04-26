В результате обстрела белгородского поселка Красное повреждены два дома

Со стороны Украины в очередной раз был обстрелян приграничный поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об инциденте рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. «В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы»,— написал глава региона в Telegram-канале. Оперативные службы выехали на место.

По данным МЧС, обстрел произошел около 12:42. Село находится в 500 метрах от границы с Харьковской областью Украины. За последний месяц Красное обстреливали 10, 13 и 24 апреля. Вчера под огонь попал поселок Ленинский Шебекинского округа.

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Олег Мухин, Воронеж