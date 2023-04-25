В результате обстрела ВСУ в Белгородской области без электричества остались пять деревень

В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Черемошное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. При этом снарядами повреждены линии электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела»,— написал в своем Telegram-канале глава региона.

Утром в Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших не было. Господин Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Владимир Зоркий, Воронеж