Электробусами заменят троллейбусы на шести маршрутах в заречной части Нижнего Новгорода

Заменить троллейбусы новыми электробусами планируется на шести маршрутах в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Благодаря запуску электробусов обеспечим транспортную доступность к новым крупным жилым микрорайонам и застраиваемым территориям, до которых ранее не мог бы доехать троллейбус. Например, планируем продлить маршруты до ЖК "Торпедо", где живет около 10 тысяч человек»,— написал Глеб Никитин.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область получит 5,1 млрд руб. федеральных субсидий на закупку электробусов и зарядную инфраструктуру для них. Первые 60 электробусов планируется запустить в нагорной части Нижнего Новгорода вместо отработавших свой ресурс троллейбусов.

Группа нижегородцев оказалась недовольна такой инициативой и обратилась в следственный комитет с просьбой предотвратить ликвидацию троллейбусных линий в городе. Ведомство проводит проверку.

Глеб Никитин сказал, что в Нижнем Новгороде не планируют совсем отказываться от троллейбусов. Транспорт, который сохранился в хорошем состоянии, будут использовать в других районах города. Например, троллейбусы из Автозаводского и Ленинского районов планируют передать в Сормовский район после закупки электробусов..

«Процент износа троллейбусов и инфраструктуры — больше 80%. Необходимо полностью обновлять контактную сеть, реконструировать тяговые подстанции, опоры. Все это — миллиардные вложения! Затраты на монтаж зарядной инфраструктуры для электробусов кратно меньше. Кроме того, на покупку электробусов мы получаем федеральные средства»,— написал Глеб Никитин.

Анастасия Еремина