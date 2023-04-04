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Нижегородские власти направят 5,1 млрд рублей на закупку электробусов и зарядных станций

Доля регионального софинансирования при закупке электробусов для Нижнего Новгорода составит 4%, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе областного правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, из почти 20 млрд руб., выделяемых Нижегородской области в виде субсидий из федерального бюджета на развитие электротранспорта, 14,8 млрд руб. будут направлены на развитие трамвайной сети. Еще 5,1 млрд руб. планируется направить на закупку электробусов и зарядную инфраструктуру. Сроки проведения закупки и отбора поставщиков электробусов будут известны позднее.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область вошла в 10 российских регионов, которые получат федеральные субсидии на обновление электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. По словам губернатора Глеба Никитина, первые 60 электробусов, закупленные на федеральные средства, будут пущены в нагорной части Нижнего Новгорода. Они придут на смену отработавшим свой ресурс троллейбусам.

Андрей Репин

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