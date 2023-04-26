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Коммерсантъ FM
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Эрдоган по совету врачей отменил все выступления на сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который вчера, 25 апреля, почувствовал себя плохо в прямом эфире, не будет принимать участия в выступлениях, запланированных на сегодня, 26 апреля. Он писал в Twitter, что принял это решение по совету врачей. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать вице-президент Турции Фуат Октай. Подробности, касающиеся состояния его здоровья, господин Эрдоган не привел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турецкий президент сегодня, 26 апреля, должен был провести выступления в провинциях Кырыккале, Йозгате и Сивасе. Вчера, 25 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Его представитель Ибрагим Калын позднее заверил, что со здоровьем главы государства все в порядке. 14 мая в Турции должны пройти президентские и парламентские выборы.

Подробности — в материале «Ъ» «У турецких собственная гордость».

Лаура Кеффер

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