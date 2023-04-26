CМИ: связь с аппаратом Hakuto-R была прервана в 10 метрах от поверхности Луны

Специалисты потеряли связь с японским посадочным аппаратом Hakuto-R, когда он был в 10 метрах от поверхности Луны и двигался со скоростью 25 км/ч, сообщает газета Khaleej Times. В компании ispace, разработавшей аппарат, предположили, что Hakuto-R, вероятнее всего, совершил жесткую посадку.

Вечером 25 апреля ispace сообщила о потере связи с Hakuto-R. Как сообщили в компании, за час до планируемой посадки аппарат совершил все действия, необходимые для ее осуществления.

Посадочный модуль Hakuto-R был запущен 11 декабря 2022 года с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Внутри посадочного модуля находился луноход Rashid, разработанный ОАЭ.

Эрдни Кагалтынов