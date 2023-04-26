Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CМИ: связь с аппаратом Hakuto-R была прервана в 10 метрах от поверхности Луны

Специалисты потеряли связь с японским посадочным аппаратом Hakuto-R, когда он был в 10 метрах от поверхности Луны и двигался со скоростью 25 км/ч, сообщает газета Khaleej Times. В компании ispace, разработавшей аппарат, предположили, что Hakuto-R, вероятнее всего, совершил жесткую посадку.

Вечером 25 апреля ispace сообщила о потере связи с Hakuto-R. Как сообщили в компании, за час до планируемой посадки аппарат совершил все действия, необходимые для ее осуществления.

Посадочный модуль Hakuto-R был запущен 11 декабря 2022 года с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Внутри посадочного модуля находился луноход Rashid, разработанный ОАЭ.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...