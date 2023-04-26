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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: правительство России планирует существенно снизить субсидии для НПЗ

Правительство России рассматривает возможность снижения субсидий нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфера для экономии бюджета в условиях военной операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями инициативы.

Демпфер — это инструмент сдерживания цен внутри РФ при росте мировых цен на сырье. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой. При положительной разнице бюджет доплачивает нефтяникам за поставки на внутренний рынок, а при отрицательной — нефтяники платят в бюджет.

По словам собеседников агентства, кабмин планирует увеличить индикативную цену на бензин и дизтопливо на 50%. Размер субсидий РФ для НПЗ рассчитывается с помощью этого показателя. Снижение индикативной цены на 50% может либо привести к сокращению субсидий для НПЗ, либо приведет к тому, что нефтеперерабатывающие компании будут вынуждены делать выплаты в бюджет.

Собеседник Bloomberg заявил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Пресс-служба Минфина РФ заявила изданию, что подобные инициативы «не обсуждаются».

С сентября 2022 года правительство сократило демпфер по бензину, изменив расчет экспортной цены и снизив ее на размер дисконта Urals к Brent. С начала года он зафиксирован на уровне $20 за баррель, с апреля по июнь повысится до $25, а потом перестанет быть фиксированным. Кроме того, с апреля изменится расчет демпфера по дизтопливу, в котором будет учтен дисконт Urals к Brent $10 за баррель. По расчетам Reuters, выплаты нефтекомпаниям по демпферу за март составили 116 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

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