55,5 процента составила доля ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы, сообщил Росреестр. По сравнению с мартом 2022 года показатель вырос на 10%, но при этом стал самым низким за последние три квартала. После провала в апреле 2022-го до 31,8% доля ипотеки на столичном рынке первички восстанавливалась и к концу года превысила 60%, но в 2023-м стала снижаться. При этом количество договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой выросло по сравнению с апрелем 2022-го на 73%, до 7,2 тыс., и лишь немного отстало от максимума последних лет (декабрь 2022-го — 7,4 тыс. договоров). Всего за первый квартал 2023 года зарегистрировано 16,1 тыс. ДДУ с ипотекой, что на 10% меньше, чем годом ранее.