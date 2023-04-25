Курское баскетбольное «Динамо» завоевало «серебро» в женской премьер-лиге

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска проиграл три финальные встречи премьер-лиги главному сопернику последних лет — УГМК из Екатеринбурга — и уступил ему титул чемпиона страны. В последнем матче на домашней арене курянки уступили со счетом 56:79.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В прошлом году «Динамо» впервые в финальных встречах переиграло УГМК и стало чемпионом России. Теперь их соперницы являются 16-кратными чемпионками. «Бронзу» премьер-лиги завоевал московский МБА, обыгравший в серии за третье место оренбургскую «Надежду».

Как завершилась прошлогодняя финальная серия — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин