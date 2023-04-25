Лавров: у РФ и США есть канал по обмену заключенными, он не предполагает публичность

Между Россией и США существует канал для работы по обмену заключенными, и он не предполагает публичности, рассказал лава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что сам в переговорах по обменам не участвует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Mike Segar, Reuters Сергей Лавров

Фото: Mike Segar, Reuters

«Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить. По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо»,— сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. На вопрос о том, участвует ли он сам переговорах, которые могли бы способствовать освобождению российских и американских заключенных, господин Лавров ответил отрицательно. Его спросили об обсуждении в том числе обмена арестованного в России по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Госдеп США признал Эвана Гершковича «неправомерно задержанным». Это позволяет американской стороне, в частности, рассматривать обмен с привлечением третьих стран.

В декабре 2022 года произошел обмен американской спортсменки, экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, приговоренной судом в Москве к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также говорил в апреле этого года, что канал по обсуждению обмена есть и он работает.

Подробнее о ситуации с обменом заключенными между РФ и США — «Американскому журналисту придали статусности».