«Тоттенхэм» вернет болельщикам стоимость билетов на матч, проигранный со счетом 1:6

Футбольный клуб «Тоттенхэм» возместит болельщикам стоимость билетов на матч Английской премьер-лиги, в котором он встречался с «Ньюкаслом». Об этом сообщила пресс-служба «Тоттенхэма» в Twitter.

«Мы понимаем ваше разочарование, вашу злость. Мы знаем, что слов недостаточно в таких ситуациях, но, поверьте нам, такое поражение — это больно. Мы ценим вашу поддержку дома и на выезде, и мы хотели бы возместить фанатам стоимость билетов на матч на "Сейнт-Джеймс Парк". Мы понимаем, что это не изменит случившегося в воскресенье»,— сказано в сообщении клуба.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» прошел 23 апреля. Он закончился со счетом 1:6 в пользу «Ньюкасла», причем пять мячей было забито за 21 минуту после начала игры. После матча и. о. главного тренера клуба Кристиан Стеллини покинул свой пост. Он занимал эту должность с марта.

Олеся Павленко