В электронной регистратуре нашли растрату

Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии общего режима грозит экс-министру информатизации тульского правительства Артуру Контрабаеву, обвиняемому в хищении без малого 70 млн руб. при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Между тем защита настаивает на полном оправдании бывшего чиновника, утверждая, что система была успешно введена и даже является примером для других регионов, и этот факт был установлен в ходе длящегося уже два года процесса, в том числе и назначенной судом экспертизой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система Артура Контрабаева работает, но ему грозит посадка

Фото: Правительство Тульской области Система Артура Контрабаева работает, но ему грозит посадка

Фото: Правительство Тульской области

В Центральном райсуде Тулы прошли прения сторон по делу бывшего министра информатизации тульского правительства Артура Контрабаева и его предполагаемого пособника в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств бизнесмена Алексея Черноусова. Представители прокуратуры заявили, что вина подсудимых полностью доказана. А потому господина Контрабаева стоит отправить в колонию общего режима на пять лет с лишением права занимать в течение двух с половиной лет определенные должности и также назначить ему штраф в 900 тыс. руб. Алексей Черноусов, как считают в надзорном ведомстве, должен провести в местах, не столь отдаленных, на полгода меньше.

Сами фигуранты и их адвокаты потребовали в прениях и в последнем слове полного оправдания. «Оглашение приговора назначено на 23 мая — фактически двухлетнюю годовщину начала процесса, в ходе которого, как мы убеждены, стороне защиты удалось доказать несостоятельность аргументов обвинения»,— заявил “Ъ” один из адвокатов Артура Контрабаева Игорь Чернецкий. Интересно, что потерпевшей стороной по делу признано правительство Тульской области, однако его представители гражданского иска о возмещении причиненного ущерба ни в ходе следствия, ни в ходе судебных заседаний не заявили, считая, что условия контракта были соблюдены.

Надо также отметить, что экс-министр находится под домашним арестом с июля 2020 года — ему отказано в проживании в Туле по месту суда и приходится ездить на каждое заседание из Москвы. Между тем Алексей Черноусов изначально по ходатайству следователей ГСУ СКР был заключен в СИЗО «Матросская Тишина», откуда его перевели под домашний арест лишь через несколько месяцев.

Напомним, как сообщал “Ъ”, само уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году. Тогда оно касалось только Артура Контрабаева, который подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Поводом стали контракты, заключенные от имени администрации Тульской области в рамках утвержденных в 2012 году программ модернизации регионального здравоохранения и внедрения в эту сферу «современных информационных технологий» — услуг по удаленной записи на прием, электронной регистратуре и т. д. Реализация проекта была поручена местному минздравсоцразвития и комитету по информатизации и связи. Последнее ведомство, вскоре переименованное в министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления, предложили возглавить IT-специалисту Артуру Контрабаеву.

Победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить его условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тыс. различных клиник, является Алексей Черноусов.

По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в рамках тестирования запатентованной «Смарт Дельта Системс» еще в 2005 году медицинской информационной системы (МИС) «Инфоклиника» один из ее модулей — «Электронная регистратура» — был развернут в медицинских учреждениях Тульской области. В 2013–2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ «Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В СКР посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт.

Между тем защита настаивала, что внедрена была и успешно действует, являясь примером для других регионов, наработка «Смарт Дельта Системс», прошедшая глубокую модернизацию. Подозрения следствия изначально базировались на выводах экспертов, которые ранее уже участвовали в ряде похожих уголовных дел, связанных с проблемами при информатизации ведомств. Их суждения вызвали сомнения у тульского суда, назначившего новую экспертизу РИСЗ. Она заняла более полугода и, по словам представителей защиты, подтвердила, что система внедрена и успешно действует.

Сергей Сергеев