Минюст включил организации из Германии и Великобритании в перечень нежелательных

Минюст включил в перечень нежелательных организаций две новые: «Форум гражданского общества Россия — ЕС» (EU — Russia Civil Society Forum e.V) и «Институт государственного управления» (Institute for Statecraft). Первая организация зарегистрирована в Германии, вторая — в Великобритании. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Форум гражданского общества Россия — ЕС» был признан Генпрокуратурой нежелательным в апреле. Ведомство посчитало, что его деятельность направлена на установление контактов с российскими эмигрантами в целях их использования в ущерб интересам России. Организация готовила доклады о состоянии гражданского общества в России и Евросоюзе.

«Институт государственного управления» был признан Генпрокуратурой нежелательным в марте. Как заявляло ведомство, организация вела работу «по проведению кампаний по дискредитации органов» российской власти и потому представляла «угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности» России. Институт был основан в 2009 году. Его возглавляет экс-советник генсека НАТО Кристофер Доннелли.

Анастасия Ларина