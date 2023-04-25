МЧС России отправило вертолет Ми-8 для тушения пожара в поселке Сосьва

В поселке Сосьва (Свердловская область) горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Для тушения МЧС России направило в населенный пункт вертолет Ми-8 и группировку пожарных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности. Информация уточняется.

Сегодня пожары зафиксированы в разных частях Свердловской области. Идет ликвидация возгораний в поселках Таежный и Прогресс. В последнем горит пилорама, огонь может перейти на жилые дома. Для тушения пожара в Таежном также направлен вертолет Ми-8.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте