Демонтаж стелы посчитали незаконным

В Новосибирске начался судебный процесс над главой администрации Центрального округа города Сергеем Канунниковым. Чиновник обвиняется в халатности из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы. О демонтаже стелы для строительства на этой площадке гостиницы в Следственный комитет России (СКР) сообщил местный житель. В первый день процесса Сергей Канунников заявил о своей невиновности и попросил суд о беспристрастном и объективном рассмотрении дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Канунников

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Сергей Канунников

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В Новосибирске прошло первое судебное заседание по резонансному уголовному делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы. В августе прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виталию Зарипову организовать проверку обстоятельств демонтажа стелы. О сносе памятного знака у ТЦ для строительства на этом месте гостиницы в СКР через соцсети сообщил житель Новосибирска. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников).

Городские власти сообщили, что собственник земельного участка ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой"» планирует построить на нем гостиницу, в связи с этим демонтировал стелу, «но принял на себя обязательства по ее хранению, реставрации и последующему переносу на новое место».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами 11 августа 2022 года заявил, что стелу убрали, потому что за годы эксплуатации она приняла «непрезентабельный вид». «Стела не подверглась разукомплектованию, ее не разбирали, а просто перевезли»,— отметил градоначальник.

В сентябре прошлого года, после возбуждения дела, демонтированную стелу вернули на прежнее место, не завершив работы по ее реконструкции. Глава Центрального округа Сергей Канунников тогда заявил, что застройщик вернул памятный знак по обращению администрации округа.

В последующем СКР переквалифицировал уголовное дело на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Согласно версии следствия, Сергей Канунников знал, что стела является бесхозной, не значится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время, считает следствие, глава округа не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в достойном состоянии.

Халатное отношение чиновника к работе, говорится в деле, привело к тому, что на стеле образовались многочисленные повреждения и дефекты.

В середине марта расследование было завершено, дело поступило на рассмотрение суда.

В первый день слушаний Сергей Канунников сказал, что не согласен с предъявленным обвинением. «Вину не признаю в полном объеме. С момента моего назначения в 2014 году я добросовестно исполнял и продолжаю исполнять свои обязанности. Поэтому неслучайно сегодня меня поддерживают ветераны, директора школ, главврачи лечебных учреждений, депутаты горсовета и заксобрания, общественные организации, за что им большое спасибо и низкий поклон. Я прошу вас, ваша честь, независимо, беспристрастно, профессионально рассмотреть это дело и вынести оправдательный приговор»,— сказал судье Алене Смолиной чиновник.

Адвокат Ирина Новичкова заявила, что в судебном процессе намерена представить доказательства невиновности клиента. «Изначально глава администрации округа обвинялся именно в уничтожении стелы. Далее следствие прекращает уголовное дело, но обвиняемый уже есть, соответственно, нужно было найти статью, по которой обвинить Сергея Ивановича. Такая статья нашлась — о халатности. Вот только органы предварительного следствия не учли, что относительно и этой статьи УК нужно доказать состав преступления»,— сказала защитник, отметив, что дело, по ее мнению, изобилует нарушениями со стороны следствия.

Константин Воронов, Новосибирск