В офисе Зеленского призвали снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель

Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает снизить верхний предел цены на российскую нефть до $45 за баррель. Об этом сказано в новом плане по усилению санкций против России, подготовленном международной экспертной группой, которую возглавляет глава офиса украинского президента Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Необходимо снизить верхний предел цены на нефть на $15 за баррель, до $45 за баррель. Необходимо поставить цель снизить верхний предел цены на нефть до предельной себестоимости российской нефти, которая сейчас составляет $30 за баррель, с соответствующим снижением верхних пределов на нефтепродукты»,— говорится в предложенном офисом Владимира Зеленского плане.

Снизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель глава офиса президента Украины Андрей Ермак изначально предлагал еще в ходе обсуждения ограничений, однако руководство западных государств эту идею не поддержало.

Ограничения цен на нефть из России страны G7, ЕС и Австралия ввели в декабре 2022 года. Ценовой потолок был установлен на уровне $60 за баррель. 15 марта ряд стран ЕС предлагал понизить уровень потолка на российскую нефть до $55 за баррель. Вашингтон взял паузу и призвал дождаться оценок эффективности ценового потолка от Международного энергетического агентства. 17 апреля стало известно, что государства—члены G7 приняли решение сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Александр Кислов