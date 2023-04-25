Три из четырех россиян не готовы отказаться от наличных денег

По словам главы Минфина Антона Силуанова, Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Это произойдет после принятия соответствующих законов. Между тем, как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство россиян пока не готовы отказаться от наличных. Больше всего желающих было в 2014 году (21%), меньше всего — в ковидный 2020-й (12%). Чем старше респонденты, тем реже они готовы расставаться с купюрами и монетами.

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Среди причин, почему респондентам по-прежнему нужны наличные деньги, звучали такие: «Нал — это независимость и неподотчетность», «Что делать при отсутствии электричества?».