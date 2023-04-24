«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 4:3.

Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие-Арена». В краснодарской команде голы забили Джон Кордоба (11-я минута), Жуан Баши (58) и Эдуард Сперцян (72). В команде соперников — Александр Соболев (63-я минута, с пенальти, 67), Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84).

На матче был поставлен рекорд Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу назначенных пенальти в рамках одного тура. В ворота «Краснодара» он стал 10-м по счету.

Во время матча краснодарский спортсмен Кади Боржес получил травму головы, его увезли с поля на скорой. Из-за этого в команде произошла замена.

Татьяна Ручкина

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