Чистая прибыль McDonald`s в первом квартале выросла в 1,6 раза

McDonald`s по итогам первого квартала нарастил чистую прибыль в 1,6 раза, до $1,8 млрд, следует из отчетности (pdf). Разводненная прибыль компании в пересчете на одну акцию выросла до $2,45 с уровня $1,48 в 2021 году. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,63.

Операционная прибыль сети ресторанов быстрого питания выросла на 14%, до $2,532 млрд. Выручка увеличилась на 8%, до $5,897 млрд. Мировые сопоставимые продажи McDonald`s за три месяца выросли на 13%.

Американская сеть в мае 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Активы McDonald`s купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald`s в Сибири по франшизе. Сеть в РФ переименовали во «Вкусно — и точка», ее первые рестораны в России открылись в июне того же года. К марту 2023-го российская сеть также полностью восстановила географию доставки. Выручка «Вкусно — и точка» в 2022 году сократилась на 2,3%.

Лаура Кеффер