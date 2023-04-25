В Китае признали, что марсоход «Чжужун» не вышел из спящего режима

Власти Китая, которые несколько месяцев не сообщали ничего о состоянии марсохода «Чжужун», наконец признали, что аппарат так и не возобновил работу. Как предполагают организаторы миссии на Марс, возможно, аппарат пострадал от воздействия марсианской пыли и песка. Об этом сообщил Чжан Жунцяо, главный конструктор китайской программы исследования Марса, в интервью национальному телевидению, его слова передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Чжужун»

Фото: Aly Song / Reuters «Чжужун»

Фото: Aly Song / Reuters

«Чжужун», первый марсоход Китая, названный в честь китайского бога огня и работавший на Марсе с мая 2021 года, в мае 2022 года был планово введен в спящий режим. В этом режиме аппарат должен был переждать период, когда из-за недостатка солнечной энергии он не мог заряжаться. Согласно планам, «Чжужун» должен был выйти из спящего режима в декабре 2022 года и продолжить работу по изучению поверхности и атмосферы Марса.

За те 358 дней, что он работал, марсоход успел продвинуться почти на 2 км и сделать некоторые исследования. Как полагают специалисты, пока «Чжужун» находился в спящем режиме, на его узлах и внешнем оборудовании могло скопиться слишком много песка и пыли, которые препятствуют доступу солнечного света и не позволили аппарату зарядиться. Представители КНР не сообщили, есть ли какие-либо возможности вновь завести марсоход.

Алена Миклашевская