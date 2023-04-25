Следователи возбудили уголовное дело в отношении екатеринбуржца, обругавшего мальчика за шапку с символом Z

В отношении 56-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, обругавшего мальчика, носившего шапку с символом Z, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» уточнили, что сейчас он находится в статусе подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения «не связанная с изоляцией от общества».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в отношении уральца полицией было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). По этой статье ему грозило до 15 суток ареста. Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что в связи с возбуждение уголовного дела административное производство было прекращено.

Сейчас представители МВД доставляют Александра Неустроева в здание Следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 21 апреля. Мужчина обругал 11-летнего мальчика и, по данным местных СМИ, пытался схватить его за руку. В результате в полицию обратилась мать школьника. Александра Неустроева задержали 24 апреля.

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