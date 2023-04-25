В Екатеринбурге задержали мужчину, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z

Силовики задержали жителя Екатеринбурга, обругавшего 11-летнего мальчика, который носил шапку с символом Z (неофициальный символ поддержки СВО). Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчину вечером 24 апреля нашли в коллективном саду «Дружба» в Чкаловском районе. В задержании, помимо сотрудников полиции, принимали участие бойцы ОМОН Росгвардии.

«Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорблённого ребёнка и его родителей не знал»,– отметил полковник Горелых.

Задержанный в содеянном раскаялся и принес извинения мальчику и его родителям. По данным СМИ, отец пятиклассника – военный, находящий в зоне специальной военной операции.

Напомним, инцидент, ставший причиной задержания, произошел 21 апреля около ул. Волгоградской, 35. Местные СМИ сообщали, что мужчина схватил школьника за руку и начал оскорблять матом как самого ребенка, так и его родителей.

Впоследствии СУ СКР по Свердловской области начало проверку в отношении мужчины. Глава федерального СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по итогам проверки.

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