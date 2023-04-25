Екатеринбуржца, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, будут судить за хулиганство

Полиция возбудила административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) в отношении жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, обругавшего 11-летнего мальчика, носившего шапку с символом Z. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Мужчина уже доставлен в суд. Ему грозит до 15 суток ареста. По словам полковника Горелых, задержанный раскаялся и готов «понести заслуженное наказание». Он также извинился перед мальчиком и его родителями.

Напомним, Александра Неустроева задержали вечером 24 апреля. В операции помимо сотрудников полиции участвовали бойцы ОМОН. Поводом для задержания стал конфликт между екатеринбуржцем и пятиклассником – сыном участника спецоперации на Украине. Мужчина обругал ребенка и, по данным местных СМИ, пытался схватить его за руку. В результате в полицию обратилась мать школьника.

Проверку в отношении Александра Неустроева сейчас проводит СУ СКР по Свердловской области. Результаты мероприятий поставил на контроль глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

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