«Агросила» переименовала купленную птицефабрику в Пермском крае

Холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева переименовал приобретенное в начале апреля АО «Продо птицефабрика Пермская», владеющее крупнейшим производителем мяса бройлеров в Пермском крае – птицефабрикой «Пермская».

Как сообщил «Ъ-Прикамье», с 21 апреля компания называется АО «Агросила птицефабрика Пермская». Теперь деятельность предприятия напрямую контролирует управляющая компания АО «Агросила».

Как писал «Ъ-Казань», «Агросила» приобрела птицефабрику «Пермская» у агропромышленного холдинга «Продо» (Москва). Сумма сделки не раскрывалась. Эксперты оценивали ее в 3 млрд руб.

«Пермская» стала вторым птицеводческим активом в составе «Агросилы» после «Челны-бройлер» в Набережных Челнах. Проектная мощность «Пермской» составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год, «Челны-бройлер» — 95 тыс. тонн готовой продукции в год.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"