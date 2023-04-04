Холдинг «Агросила» приобрел птицефабрику «Пермская» в Пермском крае

Холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева приобрел крупнейшего производителя мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае – птицефабрику «Пермская».

Как сообщили «Ъ-Казань» в агрохолдинге, сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». Сумма сделки не разглашается. Как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на источники, ранее продавец запрашивал за свой актив около 3 лмрд руб.

Птицефабрика «Пермская» занимает 34% рынка Пермского края. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год. На момент приобретения ассортимент предприятия насчитывает 168 наименований, среди них куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы, в том числе категории «Халяль».

В состав «Агросилы» уже входит птицекомплекс в Набережных Челнах – ООО «Челны-бройлер» мощностью 126 тыс. тонн мяса в живом весе и 95 тыс. тонн готовой продукции в год. «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса бройлеров в Татарстане и входитв ТОП-10 крупнейших птицеводческих хозяйств России.

«Приобретение Пермской птицефабрики находится в периметре реализации стратегии развития холдинга по увеличению производства продукции из мяса птицы и позволит расширить географию присутствия компании на федеральном рынке»,– прокомментировала сделку генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"