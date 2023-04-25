СБУ сообщила об аресте акций жены Медведчука на $27 млн

Суд арестовал активы жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более $27 млн, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет о принадлежащих ей акциях Запорожского завода ферросплавов. Ранее украинские силовики объявили Оксану Марченко в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в акционерном обществе "Запорожский завод ферросплавов". Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд гривен (свыше $27 млн)»,— отмечают в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе поясняют, что судебное решение касается 13,7% акций запорожского предприятия, которыми Марченко владеет через четыре офшорные компании.

23 марта СБУ сообщила об аресте активов Оксаны Марченко на сумму более 5,6 млрд грн ($153 млн). Среди них 14% акций в двух энергоснабжающих компаниях и более 4% в третьей. По версии СБУ, она владеет ими через пять офшоров. Кроме этого, было арестовано два земельных участка; четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей.

12 апреля Оксана Марченко была объявлена в розыск, ее карточка появилась в разыскной базе украинского Министерства внутренних дел. Ей заочно предъявлено обвинение в финансировании действий, направленных на свержение действующей власти на Украине. В СБУ утверждают, что госпожа Марченко финансировала Росгвардию и МВД России в Крыму. Также 12 апреля супруга Виктора Медведчука попала в британский санкционный список.

Александр Кислов