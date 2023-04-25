Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США прислали на Украину 43 специалиста по кибербезопасности

Власти США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления киберзащиты страны во время российско-украинского конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерала американских вооруженных сил Уильяма Хартмана.

«Мы направляем на Украину группы защиты, участники которой охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности»,— рассказал господин Хартман журналистам.

По словам американского генерала, за последние три года CNMF в общей сложности провели 47 операций в 20 странах мира по их приглашению, и спрос на это только растет.

Reuters уточняет, что миссия США по кибербезопасности отражает желание властей страны улучшить сотрудничество с иностранными союзниками в борьбе с киберпреступлениями, которые нацелены на несколько стран, в том числе и на США.

10 марта глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли рассказала, что Россия представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов в киберпространстве. При этом она добавила, что пока США не зафиксировали значительных атак на свою киберинфраструктуру со стороны России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...