США прислали на Украину 43 специалиста по кибербезопасности

Власти США отправили на Украину 43 специалиста Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) для усиления киберзащиты страны во время российско-украинского конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерала американских вооруженных сил Уильяма Хартмана.

«Мы направляем на Украину группы защиты, участники которой охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности»,— рассказал господин Хартман журналистам.

По словам американского генерала, за последние три года CNMF в общей сложности провели 47 операций в 20 странах мира по их приглашению, и спрос на это только растет.

Reuters уточняет, что миссия США по кибербезопасности отражает желание властей страны улучшить сотрудничество с иностранными союзниками в борьбе с киберпреступлениями, которые нацелены на несколько стран, в том числе и на США.

10 марта глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли рассказала, что Россия представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов в киберпространстве. При этом она добавила, что пока США не зафиксировали значительных атак на свою киберинфраструктуру со стороны России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов