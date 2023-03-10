Глава агентства кибербезопасности США назвала Россию в числе главных угроз

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли заявила, что самой большой угрозой в киберпространстве является Китай. Также, по ее мнению, угрозу для кибербезопасности представляют Россия, Иран и КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джен Истерли

Фото: Christina Almeida Cassidy / AP Джен Истерли

Фото: Christina Almeida Cassidy / AP

«Большие угрозы исходят от России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Китай на самом деле — это основная угроза, и мы очень обеспокоены с точки зрения способности удержать нашу критическую инфраструктуру»,— сказала Джен Истерли на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Истерли добавила, что США не зафиксировали значительных атак на свою киберинфраструктуру со стороны России. По ее мнению, Россия расценивала кибератаки на США как повод для эскалации отношений с Вашингтоном. 2 марта администрация президента Джо Байдена опубликовала новую Национальную стратегию кибербезопасности США. В документе Россия, Китай, КНДР и Иран названы киберугрозой для национальной безопасности и благосостояния США.

Подробнее — в материале «Ъ» «На виртуальном фронте все стабильно».

Олеся Павленко