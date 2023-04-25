Прибыль UBS сократилась вдвое из-за судебной тяжбы в США

Чистая прибыль UBS по итогам первого квартала составила $1,03 млрд, что на 52% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. В результате акции банка на открытии торгов на швейцарской бирже теряют в цене около 4%.

Главной причиной столь резкого снижения прибыли банка стало судебное разбирательство в США, датирующееся еще 2018 годом. Тогда американские власти подали в суд на UBS, обвинив банк в мошенничестве. По мнению властей, накануне кризиса 2008 года UBS вводил в заблуждение инвесторов, покупавших ценные бумаги, обеспеченные негодными ипотечными кредитами, не сообщая им всей информации о рисках. В общей сложности банк продал таких бумаг на общую сумму $41 млрд.

UBS, в отличие от многих других банков, отказался выплатить властям США $2 млрд в рамках урегулирования дела и решил доказывать свою невиновность через суд. Теперь же банк отложил $665 млн на покрытие судебных издержек, связанных с этим разбирательством.

Банк стремится урегулировать судебный процесс как можно скорее, чтобы вселить уверенность в инвесторов и клиентов Credit Suisse, которые должны стать клиентами UBS после объединения двух банков. Как сообщил телеканалу CNBC гендиректор UBS Серджио Эрмотти, переговоры с властями США по делу об ипотечных кредитах «на продвинутой стадии» и банк надеется достичь соглашения в ближайшее время.

UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в первом квартале — около $42 млрд. Из них $28 млрд получило подразделение по управлению активами, причем четверть от этой суммы была получена банком за последние десять дней марта, то есть после объявления о сделке с Credit Suisse.

Накануне Credit Suisse отчитался о получении прибыли по итогам квартала в размере 12,8 млрд франков ($14,1 млрд). Впрочем, этот результат связан исключительно со списанием долговых обязательств примерно на 15 млрд франков. Без учета этих списаний Credit Suisse понес чистый убыток по итогам квартала в размере 1,3 млрд франков, а его выручка упала на 40%, до 2,7 млрд франков.

Кирилл Сарханянц