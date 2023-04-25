Суд в Екатеринбурге отправил в колонию мать, пытавшуюся продать сына через соцсеть

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии общего режима 36-летнюю Наргизу Айтматову, которая пыталась продать семилетнего сына за 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ее признали виновной в купле-продаже несовершеннолетнего (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Напомним, прокуратура запрашивала для нее шесть лет колонии.

В конце июля 2022 года женщина из-за финансовых трудностей разместила в одной из социальных сетей объявление о продаже ребенка. Когда об этом узнали силовики, они привлекли жительницу Москвы в качестве «покупателя». Женщина на протяжении трех недель общалась с Наргизой Айтматовой о сделке.

В результате матери передали предоплату в размере 10 тыс. руб., а оставшуюся сумму она должна была получить лично. 9 августа в одном из екатеринбургских торговых центров после получения денег Наргизу Айтматову задержали с поличным.

«Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом»,– рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что у женщины есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын.

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что вину осужденная признала, детализировав свои показания в ходе следственных мероприятий.

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