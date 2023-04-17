Прокуратура запросила шесть лет колонии матери, обвиняемой в продаже сына в Екатеринбурге

Гособвинение попросило судью приговорить к шести годам колонии 36-летнюю Наргизу Айтматову, которая продала семилетнего сына за 300 тыс. руб. в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, женщина обвиняется пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее). Дело рассматривает Верх-Исетский районный суд.

Напомним, в конце июля 2022 года женщина решила продать сына в другую семью из-за финансовых трудностей. «Объявление о продаже», которое Наргиза Айтматова разместила в соцсети, обнаружили сотрудники волонтерского движения «Альтернатива» (борется с рабством), которые обратились в полицию.

В полиции сообщали, что «потенциальная покупательница» договорилась купить ребенка за 300 тыс. руб. Часть суммы она должна была передать обвиняемой в одном из ТЦ Екатеринбурга. 9 августа во время передачи денег Наргизу Айтматову задержали силовики.

«В семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в соцсетях», – рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

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