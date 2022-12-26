В Екатеринбурге будут судить мать, пытавшуюся продать сына за 300 тыс. рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 36-летней Наргизы Айтматовой, обвиняемой в попытке продать семилетнего сына (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время дело направят в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. По данной статье ей будет грозить до 10 лет колонии.

В следственном управлении СКР по Свердловской области рассказали, что женщина решила продать ребенка из-за финансовых трудностей. В начале августа она договорилась с потенциальной покупательницей, что продаст мальчика за 300 тыс. руб., 10 тыс. руб. из которых она получила в качестве задатка. Напомним, «покупателями» оказались сотрудники волонтерского движения «Альтернатива» (борется с рабством), которые обратились в полицию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Наргизу Айтматову задержали 9 августа в одном из торговых центров Екатеринбурга, где ей передали часть от суммы за продажу мальчика.

Ранее женщина заявляла, что сын, которого она хотела продать, был от первого брака, при этом она родила несколько детей от второго. Наргиза пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться со своими долгами. Однако супруг заявил, что ничего не знал о намерениях жены.

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