В результате обстрела белгородского поселка Ленинский повреждена линия электропередачи

Украинские военные обстреляли поселок Ленинский Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.

«В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи»,— написал господин Гладков в Telegram, добавив, что аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Вчера, 24 апреля, под обстрел попал хутор Мухин в том же городском округе, были повреждены два частных домовладения. В тот же день ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов у военных.

Лаура Кеффер