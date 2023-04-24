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Коммерсантъ FM
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ВСУ обстреляли белгородский хутор Мухин

Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, есть повреждения двух частных домовладений, одной хозпостройки и одного легкового автомобиля. Оперативные службы продолжают подомовой обход.

Вчера, 23 апреля, утром под обстрел ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе в селе Муром один из снарядов повредил забор частного домовладения. Пострадавших, по сообщению властей, не было.

Владимир Зоркий, Воронеж

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