ВСУ обстреляли белгородский хутор Мухин

Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, есть повреждения двух частных домовладений, одной хозпостройки и одного легкового автомобиля. Оперативные службы продолжают подомовой обход.

Вчера, 23 апреля, утром под обстрел ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе в селе Муром один из снарядов повредил забор частного домовладения. Пострадавших, по сообщению властей, не было.

Владимир Зоркий, Воронеж