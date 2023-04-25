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Коммерсантъ FM
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Постпред Белоруссии: США не сумели устроить «холодный душ» делегации РФ в ООН

Власти США не смогли устроить российской делегации «холодный душ» в ООН, убежден постоянный представитель Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров председательствовал в Совбезе (СБ) ООН на инициированных Россией дебатах о «многосторонности».

Господин Рыбаков также присутствовал на заседании СБ ООН. «И уровень участия делегаций не позволяет говорить ни о каком холодном душе, потому что присутствовали послы, присутствовали заместители министров, была масса выступлений. Так что с точки зрения холодного душа, я думаю, это какие-то пожелания и намерения, которые не были реализованы совершенно»,— утверждает дипломат (цитата по ТАСС).

Господин Лавров в ходе своего выступления в очередной раз раскритиковал США и их союзников за подрыв «ооноцентричной системы». Российский министр предупредил, что мир «вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте». Дипломаты из западных стран в ответ обвиняли Россию в нарушении принципов Устава ООН из-за ее военной операции на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «МИД уполномочен разгромить».

Лаура Кеффер

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