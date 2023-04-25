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Коммерсантъ FM
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Памфилова предложила придумать новую форму голосования для жителей удаленных территорий

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что нужно подумать о новых формах голосования для территорий с малой плотностью населения. ЦИК уже подготовил соответствующие поправки, подробности она не привела.

Госпожа Памфилова рассказала об этом на Дальневосточном электоральном форуме. «Я вчера попросила своих коллег о том, что давайте подумаем… какие формы голосования, которые приблизят еще в большей степени, сделают более эффективной систему голосования, где есть такой разброс, очень мало людей»,— сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает глава ЦИКа, неясно, когда в этих местах появится дистанционное электронное голосование (ДЭГ), поэтому нужно «приблизить избирательный процесс к тем людям, которые вот так разбросаны». «Нами подготовлены поправки, которые дают возможности голосовать, создавать экстерриториальные участки и право там создать и комиссии, и бюллетени, то есть мы предусмотрим целый ряд мер»,— добавила Элла Памфилова.

Накануне она говорила, что ДЭГ на выборах президента в 2024 году смогут использовать только те регионы, которые к тому моменту уже опробуют у себя этот вид волеизъявления. По подсчетам «Ъ», если все поданные в этом году региональными избиркомами заявки на ДЭГ будут одобрены, то голосовать в интернете на президентских выборах сможет не более 32 субъектов, то есть порядка трети от их общего числа.

Подробности — в материале «Ъ» «В ДЭГ идут одни старики».

Лаура Кеффер

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