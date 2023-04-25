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Коммерсантъ FM
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Politico: ЕС хочет оградить Чили, Казахстан, Бразилию и Нигерию от влияния РФ и КНР

Евросоюз разрабатывает план по усилению влияния в Казахстане, Чили, Бразилии и Нигерии. ЕС намерен оградить эти государства от влияния России и Китая, сообщает Politico со ссылкой на меоморандум Евросоюза, составленный по итогам конфиденциального брифинга европейских чиновников. Стратегию должны были обсудить на встрече глав МИД в Люксембурге 24 апреля.

В издании отмечают, что в документе предлагаются возможные шаги по укреплению связей с указанными государствами. В нем упоминаются не только возможные торговые соглашения, но и индивидуальные предложения о сотрудничестве каждой стране в области энергетики, миграции, экономического развития или безопасности.

Как передает Politico, в документе не говорится прямо о борьбе за влияние с Китаем и Россией, однако отмечается, что ЕС оказался в «конкурентной геополитической среде» и вынужден вступать в «борьбу нарративов и предложений».

Европейский чиновник, знакомый с документом, заявил изданию, что для ЕС ключевыми регионами, в которых нужно увеличивать свое влияние, являются Латинская Америка и Карибский бассейн.

Из документа следует, что ЕС планирует возродить торговое соглашение МЕРКОСУР со странами Южной Америки. В Евросоюзе считают, что Бразилия может оказать ключевое влияние для реализации этих планов. При этом ЕС, в частности, обеспокоен отказом Бразилии оказывать военную помощь Украине.

Чили рассматривается в документе как союзник ЕС по проведению «зеленой политики» и «голос сильной поддержки по ситуации на Украине». При этом Евросоюз обеспокоен растущим влиянием Китая в этой латиноамериканской стране, говорится в меморандуме.

ЕС в меморандуме отводит Казахстану роль «посреднической платформы между Востоком и Западом». В документе предлагается, в частности, заключить с Казахстаном соглашение о воздушном сообщении со всеми странами ЕС. Облегчить визовый режим в меморандуме также предлагается и для граждан Нигерии, правительство которой допускает с Евросоюзом «новое взаимодействие».

Эрдни Кагалтынов

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