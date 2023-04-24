«Спартак»—«Краснодар» 4:3
Соболев, 63 (пен.), 68; Зиньковский, 81; Промес, 84 — Кордоба,11; Батши, 58; Сперцян, 72.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 18 4 2 60:12 58
2. «Ростов» 14 7 3 43:31 49
3. «Спартак» 14 6 4 54:31 48
4. ЦСКА 13 6 5 43:22 45
5. «Ахмат» 12 4 8 35:30 40
6. «Динамо» 11 6 7 43:33 39
7. «Краснодар» 11 5 8 52:4038
8. «Оренбург» 11 3 10 47:48 36
9. «Сочи» 9 4 11 32:44 31
10. «Локомотив» 8 5 11 37:41 29
11. «Урал» 7 4 13 26:40 25
12. «Крылья Советов» 6 7 11 24:35 25
13. «Нижний Новгород» 6 4 14 27:48 22
14. «Факел» 2 12 10 29:45 18
15. «Химки» 4 5 15 23:52 17
16. «Торпедо» 3 4 17 18:41 13