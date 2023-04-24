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Коммерсантъ FM
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24-й тур

«Спартак»—«Краснодар» 4:3

Соболев, 63 (пен.), 68; Зиньковский, 81; Промес, 84 — Кордоба,11; Батши, 58; Сперцян, 72.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 18 4 2 60:12 58

2. «Ростов» 14 7 3 43:31 49

3. «Спартак» 14 6 4 54:31 48

4. ЦСКА 13 6 5 43:22 45

5. «Ахмат» 12 4 8 35:30 40

6. «Динамо» 11 6 7 43:33 39

7. «Краснодар» 11 5 8 52:4038

8. «Оренбург» 11 3 10 47:48 36

9. «Сочи» 9 4 11 32:44 31

10. «Локомотив» 8 5 11 37:41 29

11. «Урал» 7 4 13 26:40 25

12. «Крылья Советов» 6 7 11 24:35 25

13. «Нижний Новгород» 6 4 14 27:48 22

14. «Факел» 2 12 10 29:45 18

15. «Химки» 4 5 15 23:52 17

16. «Торпедо» 3 4 17 18:41 13

  • Газета «Коммерсантъ» №72 от 25.04.2023, стр. 12

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