Боррель увязал отношения ЕС и других стран с их позицией по России и Китаю

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о наступлении «эры фрагментированного мира», в котором Евросоюз будет выстраивать отношения с другими странами в зависимости от их отношения к России и Китаю. Он утверждает, что теперь государства должны занять конкретную позицию, а не склоняться к нейтралитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Эта инициатива станет возможностью действовать в новую эру международной политики — эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире»,— заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, по его словам, Европа должна бороться с «российским нарративом» в Азии, Африке, Латинской Америке. Господин Боррель считает, что ЕС необходимо искать «системный подход» к странам, которые «не смотрят на мир теми же глазами», что и страны блока.

Китай неоднократно подвергался критике со стороны стран Запада за отказ от осуждения действий России на Украине и поддержание отношений с Москвой. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как писало агентство Bloomberg, планировал обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот поспособствовал урегулированию российско-украинского конфликта. По информации агентства, CША и ЕС раскритиковали подобные планы, поскольку, по их мнению, работа с Китаем ставит под угрозу единство блока.

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Лусине Баласян