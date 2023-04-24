Станцию метро «Театральная» в Петербурге введут не раньше 2026 года

Станцию петербургского метрополитена «Театральная» достроят до конца 2024 года, наземный вестибюль — в течение 2026 года, заявил вице-губернатор СанктПетербурга Николай Линченко в прямом эфире Центра управления регионом. Проект вестибюля в настоящий момент находится в разработке.

Сейчас, по словам чиновника, для ускорения темпов строительства петербургского метро идет ремонт тоннелепроходческого щита «Надежда». Прокладка туннеля на участке от станции «Беговая» до станции «Туристская» по плану начнется в июне 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на закрытой станции метро «Чернышевская» в Петербурге начался второй этап реконструкции.

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