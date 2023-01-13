Вестибюль станции метро «Театральная» расположат на Лермонтовском проспекте

Власти Санкт-Петербурга утвердили адрес, по которому будет располагаться вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии – «Театральной». Его разместят на Лермонтовском проспекте, дом 1/44, сообщили 13 января в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Такой выбор позволит обеспечить минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций, а отсутствие жилых зданий в зоне влияния работ технологически упростит возведение сооружения. Ввод в эксплуатацию «Театральной» запланирован на 2026 год. В перспективе станция может получить еще один вестибюль напротив улицы Декабристов, дом 23, однако когда он появится неизвестно. В этом году планируется приступить к отделке, монтажу рельсов и другим работам. Уже сейчас раскрыты все проемы, через которые пассажиры из центрального зала будут попадать на платформы.

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