Структура Минцифры определит порядок использования глушилок дронов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) изучит возможность использования средств радиоэлектронного подавления предприятиями, чтобы те могли бороться с беспилотниками, сообщило Минцифры. Министерство объявило, что пока еще не созданная рабочая группа представит результаты во втором квартале.

«В Минцифры поступают обращения от бизнеса, в частности от владельцев объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры.— "Ъ"), с просьбой определить порядок использования средств радиоэлектронного подавления. ГКРЧ создаст рабочую группу по этому вопросу и представит результаты во втором квартале 2023 года»,— гласит сообщение в канале Минцифры в Telegram. Протокол заседания ГКРЧ к моменту публикации не был размещен на сайте Минцифры.

Сейчас применять средства противодействия дронам могут лишь силовые структуры. На фоне участившихся полетов дронов над Россией власти, как сообщали «Известия» со ссылкой на Минэнерго, рассматривают возможность предоставления этих полномочий организациям, охраняющим объекты топливно-энергетического комплекса. Российские же производители и операторы дронов еще в конце 2022 года посчитали, что введенные в различных регионах запреты на полеты беспилотников грозят отрасли убытками в размере 10 млрд руб. в течение года.

ГКРЧ, согласно сообщению министерства, также одобрила выделение операторам «К-Телеком» и «Миртелеком» частот в присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республиках. Ранее «Ъ» сообщал, что участники согласительного совещания одобрили это решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЛНР и ДНР станут предметом конкуренции».

Юрий Литвиненко