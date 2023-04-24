Вице-премьер Белоусов назвал прогноз по инфляции в 5,3% взвешенным

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что считает достаточно «взвешенным» прогноз инфляции в 2023 году на уровне 5,3%. Такую оценку 15 апреля огласило Минэкономразвития, улучшив свой прогноз на 0,2 п. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Взвешенная достаточно оценка»,— сказал Андрей Белоусов журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в стране существуют проинфляционные риски, однако признаков их реализации на рынке пока нет.

15 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция по итогам 2023 года опустится до 5,3% за счет отсутствия индексации тарифов. Ведомство также прогнозирует, что по итогам 2024–2026 годов инфляция опустится до 4%.

Между тем Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 5–7% в 2023 году. В 2024 году регулятор также ожидает, что инфляция составит 4%.

Об инфляционных ожиданиях россиян — в материале «Ъ» «Трать нетраченое».

Лусине Баласян