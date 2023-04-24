В 2022 году «Россети Тюмень» на 20% перевыполнили объем работ по техобслуживанию и ремонту энергообъектов



Компания «Россети Тюмень» подвела итоги выполнения программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов (ТОиР) в 2022 году. В Тюменском макрорегионе запланированный в рамках программы ТОиР объем работ перевыполнен на 20%.



В течение прошлого года специалисты компании «Россети Тюмень» выполнили ремонт 251 трансформаторной подстанции, 661 подстанции классом напряжения 35 кВ и выше, а также свыше 1,9 тыс. км ЛЭП. Благодаря своевременной реализации ремонтной программы в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в период максимума нагрузок.

Общий объем финансирования программы ТОиР Группы «Россети» в прошлом году вырос на 9% — до 77,5 млрд рублей. Энергетики отремонтировали 769 силовых трансформаторов, почти 40 тыс. трансформаторных подстанций и 83,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 170,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП. Об этом на Всероссийском совещании об итогах отопительного сезона 2022/2023 годов рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Мероприятие прошло в Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Главная наша задача, как и прежде, выполнение в срок и в полном объеме плановых мероприятий в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы в этом году вырастет на 14% — до 90 млрд руб.»,— подчеркнул Андрей Рюмин.

Напомним, в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в 2023 году план затрат на техобслуживание и ремонт составил более 4,2 млрд руб.