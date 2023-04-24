Тюменские депутаты впервые отчитались о своих доходах в обезличенном виде

Депутаты Тюменской областной думы впервые предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2022 год в обезличенном виде. Документ опубликован на сайте думы. В нем указано только то, что отчетность депутатов была предоставлена вовремя.

Напомним, в марте депутаты облдумы приняли изменения в региональный закон «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах», разрешив себе публиковать декларации в обезличенном виде. До этого публиковать информацию о своих доходах и расходах в обезличенном виде разрешили депутатам Госдумы РФ и сенаторам Совета Федерации.

Самым богатым тюменским депутатом в 2021 по итогам годовой отчетности стал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству думы Тюмени Дмитрий Антипов. Его доход составил 36,3 млн руб. В 2020 году богатейшим парламентарием области стал Дмитрий Горицкий, который за год заработал 849,9 млн руб.

Полина Хабарова

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