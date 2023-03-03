Тюменские депутаты разрешили себе публиковать декларации о доходах в обезличенном виде

Депутаты Тюменской областной думы приняли изменения в региональный закон «О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах», согласно которому теперь им можно публиковать декларации о доходах и имуществе в обезличенном виде. В пресс-службе думы принятие поправок объяснили «приведением областного законодательства в соответствие с федеральным».

«Публикация сведений о доходах, расходах и имуществе всех депутатов в интернете будет размещаться по-иному. В общем доступе будет обобщенная информация, не содержащая персональных данных»,– отметили в облдуме.

Напомним, с 1 марта публиковать информацию о своих доходах и расходах в обезличенном виде разрешили депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно закону, парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

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