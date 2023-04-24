Первая ночная репетиция парада Победы в Екатеринбурге пройдет 25 апреля

В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 апреля состоится первая ночная репетиция парада в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В администрации города уточнили, что с 20:00 до 04:00 будут перекрыты улицы:

Проспект Ленина, от ул. Пушкина до ул. Хохрякова;

Ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

Ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина, 10;

Ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

Ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

Ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал полное расписание перекрытий улиц на время подготовки к параду Победы.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. Хедлайнером концерта станет певец Shaman.

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