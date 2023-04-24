Суд отказал обвиняемой в теракте Треповой в обжаловании ареста

Московский городской суд признал законным арест Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой. Обвиняемая Дарья Трепова (на экране монитора) во время заседания.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Напомним, что 11 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения Дарьи Треповой. Она была отправлена по почте. Защита попросила привлечь девушку к ответственности, которая не предполагает заключение под стражу.
По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку со взрывчатыми веществами и передала ее военкору Владлену Татарскому. Он погиб во время взрыва, еще более 40 человек получили ранения. 8 апреля вступил в силу двухмесячный арест девушки по делу о теракте.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выплатил более 12 млн руб. пострадавшим в теракте.