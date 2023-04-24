Суд отказал обвиняемой в теракте Треповой в обжаловании ареста

Московский городской суд признал законным арест Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой. Обвиняемая Дарья Трепова (на экране монитора) во время заседания.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой. Обвиняемая Дарья Трепова (на экране монитора) во время заседания.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, что 11 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения Дарьи Треповой. Она была отправлена по почте. Защита попросила привлечь девушку к ответственности, которая не предполагает заключение под стражу.

По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку со взрывчатыми веществами и передала ее военкору Владлену Татарскому. Он погиб во время взрыва, еще более 40 человек получили ранения. 8 апреля вступил в силу двухмесячный арест девушки по делу о теракте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выплатил более 12 млн руб. пострадавшим в теракте.

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