Смольный выплатил 12 миллионов рублей пострадавшим в теракте в кафе Петербурга

Власти Петербурга перечислили выплаты пострадавшим во время теракта в кафе на Университетской набережной. Всего было отправлено 12,5 млн руб., рассказали 21 апреля в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент компенсации получили 35 человек, которые обратились за медицинской помощью после взрыва. «По состоянию на 21 апреля были назначены и перечислены единовременные выплаты 35 пострадавшим, обратившимся за медицинской помощью и находившимся в лечебных учреждениях. Среди них 14 человек с тяжелыми травмами, один человек с травмой средней степени тяжести и 20 человек с травмами легкой степени тяжести»,— добавили в пресс-службе.

Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, материальная помощь из городского бюджета выделяется на основании заявления от пострадавшего. К нему необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, медицинское подтверждение травмы и указание степени тяжести. Кроме того, для получения выплаты должно быть получено постановление из следственного отдела о признании человека потерпевшим.

Пострадавшим в теракте установлены следующие выплаты — по 250 тыс. руб. при травме легкой степени тяжести, 500 тыс. руб. при травме тяжелой или средней степени тяжести.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге. По данным Минздрава, погиб только Владлен Татарский, еще 42 человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, 11 апреля обжаловала арест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сторонник Треповой под угрозой новых терактов в Петербурге потребовал ее освобождения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте