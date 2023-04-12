Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в Петербурге

Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, обжаловала арест. Об этом 12 апреля сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Дарье Треповой, обвиняемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избрание меры пресечения Дарье Треповой, обвиняемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

11 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения Дарьи Треповой. Она была отправлена по почте. Защита попросила привлечь девушку к ответственности, которая не предполагает заключение под стражу

По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку со взрывчатыми вечествами и передала ее военкору Владлену Татарскому. Он погиб во время взрыва, еще более 40 человек получили ранения. 8 апреля вступил в силу двухмесячный арест девушки по делу о теракте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в СМИ появилась информация о сотрудничестве Треповой со следствием. По данным агентства ТАСС, следствие отрабатывает все версии теракта, а обвиняемая дает показания.

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